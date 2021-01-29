Зеленский обвинил СМИ в замалчивании побед и достижений власти (ВИДЕО)

Зеленский обвинил СМИ в замалчивании побед и достижений власти

https://racurs.ua/n149668-zelenskiy-obvinil-smi-v-zamalchivanii-pobed-i-dostijeniy-vlasti-video.html

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Владимир Зеленский по примеру экс-президента США Дональда Трампа, который практиковал почти в каждом своем выступлении сыпать обвинениями в адрес американских СМИ, вспомнил об украинской прессе, которая «замалчивает» успехи и достижения власти.

Об этом глава государства заявил в своем новом видеообращении, опубликованном 29 января на Фейсбук-странице Офиса президента Украины.

Завершилась уже эта неделя, ее можно назвать неделей стабильности. Мы продолжаем выполнять свои предвыборные обещания. Некоторые СМИ продолжают об этом молчать, или говорить на белое — черное, а, значит, я продолжаю лично рассказывать о нашей работе и победах Украины. Без посредников и без лжи, без долгих прелюдий — о том, что было сделано в последнее время, — заявил Зеленский.

Глава государства вспомнил о: