Зеленский обвинил СМИ в замалчивании побед и достижений власти (ВИДЕО)https://racurs.ua/n149668-zelenskiy-obvinil-smi-v-zamalchivanii-pobed-i-dostijeniy-vlasti-video.htmlРакурс
Владимир Зеленский по примеру экс-президента США Дональда Трампа, который практиковал почти в каждом своем выступлении сыпать обвинениями в адрес американских СМИ, вспомнил об украинской прессе, которая «замалчивает» успехи и достижения власти.
Об этом глава государства заявил в своем новом видеообращении, опубликованном 29 января на Фейсбук-странице Офиса президента Украины.
Завершилась уже эта неделя, ее можно назвать неделей стабильности. Мы продолжаем выполнять свои предвыборные обещания. Некоторые СМИ продолжают об этом молчать, или говорить на белое — черное, а, значит, я продолжаю лично рассказывать о нашей работе и победах Украины. Без посредников и без лжи, без долгих прелюдий — о том, что было сделано в последнее время, — заявил Зеленский.
Глава государства вспомнил о:
установлении предельной цены на газ для бытовых потребителей — 6,99 грн/куб.м,
запуске доступной ипотеки под 7%;
принятии Верховной Радой законопроекта о народовластии через референдум;
принятии закона о Бюро экономической безопасности и реформе СБУ;
подписании указа о премировании умных учеников.