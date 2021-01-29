Зеленський звинуватив ЗМІ у замовчуванні перемог та досягнень влади (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n149668-zelenskyy-zvynuvatyv-zmi-u-zamovchuvanni-peremog-ta-dosyagnen-vlady-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський за прикладом екс-президента США Дональда Трампа, який практикував майже у кожному своєму виступі сипати звинуваченнями у бік американських ЗМІ, згадав про українську пресу, яка «замовчує" успіхи та досягнення влади.
Про це глава держави заявив у своєму новому відеозверненні, оприлюдненому 29 січня на Фейсбук-сторінці Офісу президента України.
Завершився вже цей тиждень, його можна назвати тижнем стабільності. Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки. Деякі ЗМІ продовжують про це мовчати, або казати на біле — чорне, а отже я продовжую особисто розповідати про нашу роботу та перемоги України. Без посередників і без брехні, без довгих прелюдій — про те, що було зроблено останнім часом, — заявив Зеленський.
Глава держави згадав про:
встановлення граничної ціни на газ для побутових споживачів — 6,99 грн/куб.м,
запуск доступної іпотеки під 7%;
ухвалення Верховною Радою законопроекту про народовладдя через референдум;
ухвалення закону про Бюро економічної безпеки та реформу СБУ;
підписання указу щодо преміювання найрозумніших учнів.