Зеленський звинуватив ЗМІ у замовчуванні перемог та досягнень влади

https://racurs.ua/ua/n149668-zelenskyy-zvynuvatyv-zmi-u-zamovchuvanni-peremog-ta-dosyagnen-vlady-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський за прикладом екс-президента США Дональда Трампа, який практикував майже у кожному своєму виступі сипати звинуваченнями у бік американських ЗМІ, згадав про українську пресу, яка «замовчує" успіхи та досягнення влади.

Про це глава держави заявив у своєму новому відеозверненні, оприлюдненому 29 січня на Фейсбук-сторінці Офісу президента України.

Завершився вже цей тиждень, його можна назвати тижнем стабільності. Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки. Деякі ЗМІ продовжують про це мовчати, або казати на біле — чорне, а отже я продовжую особисто розповідати про нашу роботу та перемоги України. Без посередників і без брехні, без довгих прелюдій — про те, що було зроблено останнім часом, — заявив Зеленський.

Глава держави згадав про: