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Ракурс
Зеленський звинуватив ЗМІ у замовчуванні перемог та досягнень влади

Зеленський звинуватив ЗМІ у замовчуванні перемог та досягнень влади (ВІДЕО)

29 січ 2021, 09:53
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Володимир Зеленський за прикладом екс-президента США Дональда Трампа, який практикував майже у кожному своєму виступі сипати звинуваченнями у бік американських ЗМІ, згадав про українську пресу, яка «замовчує" успіхи та досягнення влади.

Про це глава держави заявив у своєму новому відеозверненні, оприлюдненому 29 січня на Фейсбук-сторінці Офісу президента України.

Завершився вже цей тиждень, його можна назвати тижнем стабільності. Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки. Деякі ЗМІ продовжують про це мовчати, або казати на біле — чорне, а отже я продовжую особисто розповідати про нашу роботу та перемоги України. Без посередників і без брехні, без довгих прелюдій — про те, що було зроблено останнім часом, — заявив Зеленський.

Глава держави згадав про:

  • встановлення граничної ціни на газ для побутових споживачів — 6,99 грн/куб.м,

  • запуск доступної іпотеки під 7%;

  • ухвалення Верховною Радою законопроекту про народовладдя через референдум;

  • ухвалення закону про Бюро економічної безпеки та реформу СБУ;


  • підписання указу щодо преміювання найрозумніших учнів.

Джерело: Ракурс


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