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Новый вид хамелеонов Brookesia nana. Фото: Scientific Reports

Новый вид хамелеонов обнаружили на Мадагаскаре (ФОТО)

30 янв 2021, 13:09
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Новый вид хамелеонов открыли ученые на острове Мадагаскар. Хамелеон-брукезия имеет миниатюрный размер — он достигает 13,5 мм от кончика морды до клоаки.

Этот вид получил название Brookesia nana, авторы открытия говорят, что это, вероятно, самая маленькая рептилия в мире. Самку и самца таких хамелеонов исследователи поймали в 2012 году, они не походили ни на один до сих пор известный вид. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Scientific Reports.

Особи имели светло-коричневый цвет, самка была размером 19,2 мм, а самец — 13,5 мм. Ранее самым маленьким известным хамелеоном считался вид Brookesia micra размером 15,3 мм.

По мнению исследователей, вновь обнаруженный хамелеон может жить лишь в мадагаскарских лесах горного массива Сурат. Однако существует проблема —обычно эти леса сжигают в качестве топлива и вырубают для сельскохозяйственных угодий. Ученые заявляют, что это создает угрозу для этих хамелеонов.

Новый вид хамелеонов Brookesia nana. Фото: Scientific Reports

Новый вид хамелеонов Brookesia nana. Фото: Scientific Reports


Новый вид хамелеонов Brookesia nana. Фото: Scientific Reports

Напомним, новый вид орхидеи Gastrodia agnicellus, обнаруженный на Мадагаскаре, признали «самым уродливым» в мире. Коричневое растение с приятным ароматом нашли в глубокой тени под листьями в лесах Мадагаскара.


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