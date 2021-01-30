Новый вид хамелеонов Brookesia nana. Фото: Scientific Reports

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Ракурс

Новый вид хамелеонов открыли ученые на острове Мадагаскар. Хамелеон-брукезия имеет миниатюрный размер — он достигает 13,5 мм от кончика морды до клоаки.

Этот вид получил название Brookesia nana, авторы открытия говорят, что это, вероятно, самая маленькая рептилия в мире. Самку и самца таких хамелеонов исследователи поймали в 2012 году, они не походили ни на один до сих пор известный вид. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Scientific Reports.

Особи имели светло-коричневый цвет, самка была размером 19,2 мм, а самец — 13,5 мм. Ранее самым маленьким известным хамелеоном считался вид Brookesia micra размером 15,3 мм.

По мнению исследователей, вновь обнаруженный хамелеон может жить лишь в мадагаскарских лесах горного массива Сурат. Однако существует проблема —обычно эти леса сжигают в качестве топлива и вырубают для сельскохозяйственных угодий. Ученые заявляют, что это создает угрозу для этих хамелеонов.

Напомним, новый вид орхидеи Gastrodia agnicellus, обнаруженный на Мадагаскаре, признали «самым уродливым» в мире. Коричневое растение с приятным ароматом нашли в глубокой тени под листьями в лесах Мадагаскара.