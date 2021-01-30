Новий вид хамелеонів Brookesia nana. Фото: Scientific Reports

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Новий вид хамелеонів відкрили вчені на острові Мадагаскар. Хамелеон-брукезія має мініатюрний розмір — він сягає 13,5 мм від кінчика морди до клоаки.

Цей вид отримав назву Brookesia nana, автори відкриття кажуть, що це, ймовірно, найменша рептилія у світі. Самку та самця таких хамелеонів дослідники упіймали в 2012 році, вони не були схожими на жоден досі відомий вид. Генетичний аналіз показав, що це новий вид рептилій. Про це йдеться у дослідженні, яке опубліковане в журналі Scientific Reports.

Особини мали світло-коричневий колір, самка була розміром 19,2 мм, а самець — 13,5 мм. Раніше найменшим відомим хамелеоном вважався вид Brookesia micra розміром 15,3 мм.

На думку дослідників, нововиявлений хамелеон може жити лише мадагаскарських лісах гірського масиву Сурат. Однак існує проблема — зазвичай ці ліси спалюють як паливо та вирубують для сільськогосподарських угідь. Науковці заявляють, що це створює загрозу для цих хамелеонів.

Нагадаємо, новий вид орхідеї Gastrodia agnicellus, виявлений на Мадагаскарі, визнали «найпотворнішим» у світі. Коричневу рослину з приємним ароматом знайшли в глибокій тіні під листям у лісах Мадагаскару.