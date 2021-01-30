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Новий вид хамелеонів Brookesia nana. Фото: Scientific Reports

Новий вид хамелеонів виявили на Мадагаскарі (ФОТО)

30 січ 2021, 13:09
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Новий вид хамелеонів відкрили вчені на острові Мадагаскар. Хамелеон-брукезія має мініатюрний розмір — він сягає 13,5 мм від кінчика морди до клоаки.

Цей вид отримав назву Brookesia nana, автори відкриття кажуть, що це, ймовірно, найменша рептилія у світі. Самку та самця таких хамелеонів дослідники упіймали в 2012 році, вони не були схожими на жоден досі відомий вид. Генетичний аналіз показав, що це новий вид рептилій. Про це йдеться у дослідженні, яке опубліковане в журналі Scientific Reports.

Особини мали світло-коричневий колір, самка була розміром 19,2 мм, а самець — 13,5 мм. Раніше найменшим відомим хамелеоном вважався вид Brookesia micra розміром 15,3 мм.

На думку дослідників, нововиявлений хамелеон може жити лише мадагаскарських лісах гірського масиву Сурат. Однак існує проблема — зазвичай ці ліси спалюють як паливо та вирубують для сільськогосподарських угідь. Науковці заявляють, що це створює загрозу для цих хамелеонів.

Новий вид хамелеонів Brookesia nana. Фото: Scientific Reports

Новий вид хамелеонів Brookesia nana. Фото: Scientific Reports


Новий вид хамелеонів Brookesia nana. Фото: Scientific Reports

Нагадаємо, новий вид орхідеї Gastrodia agnicellus, виявлений на Мадагаскарі, визнали «найпотворнішим» у світі. Коричневу рослину з приємним ароматом знайшли в глибокій тіні під листям у лісах Мадагаскару.


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