Пожар в харьковском пансионате для пожилых людей произошел 21 января, фото: «Суспільне»

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Пожар в харьковском частном пансионате для пожилых людей «Золотое время», унесший жизни 15 человек, произошел 21 января.

Пока еще продолжаются экспертизы ДНК по родственникам погибших. Начальник полиции Харьковщины Андрей Рубель заявил об этом сегодня, 1 февраля, сообщает издание «Суспільне».

К сожалению, не у всех есть первая линия родства, вторая, проводится ДНК, — отметил он.

Также он спрогнозировал, когда погибших смогут похоронить.

Думаю, что в течение февраля прокуратурой Харьковской области будут предоставлены разрешения на погребение, — добавил Рубель.

Несколько дней назад секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов сообщил, что тела погибших доставили в морг 17-й больницы. Он отмечал, что похоронить погибших можно будет после получения заключения судмедэкспертизы и предоставления прокуратурой разрешения на похороны.

Мы похороним за наши деньги, — отметил Терехов во время пресс-конференции 29 января.



Он также пообещал, что горсовет предоставит семьям погибших материальную помощь.

Напомним, в Минсоцполитики недавно рассказали, сколько пожилых людей живут в частных пансионатах.