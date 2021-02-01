Пожежа у харківському пансіонаті для літніх людей сталася 21 січня, фото: «Суспільне»

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Пожежа у харківському приватному пансіонаті для літніх людей «Золотий час», яка забрала життя 15 осіб, сталася 21 січня.

Наразі ще тривають експертизи ДНК по родичах загиблих. Начальник поліції Харківщини Андрій Рубель заявив про це сьогодні, 1 лютого, повідомляє видання «Суспільне».

На жаль, не у всіх є перша лінія спорідненості, є друга, проводиться ДНК, — зазначив він.

Також він спрогнозував, коли загиблих зможуть поховати.

Думаю, що впродовж лютого прокуратурою Харківської області будуть надані дозволи на поховання, — додав Рубель.

Кілька днів тому секретар міськради Харкова Ігор Терехов повідомив, що тіла загиблих доставили до моргу 17-ї лікарні. Він зазначав, що поховати загиблих можна буде після отримання висновку судмедекспертизи та надання прокуратурою дозволу на похорон.

Ми поховаємо за наші кошти, — зазначив Терехов під час прес-конференції 29 січня.



Він також пообіцяв, що міськрада надасть родинам загиблих матеріальну допомогу.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики нещодавно розповіли, скільки літніх людей мешкають у приватних пансіонатах.