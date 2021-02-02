Рада открывает новую сессию рассмотрением санкций против Никарагуа и закона об обороте оружия

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Верховная Рада 2 февраля собралась на первое заседание пятой сессии девятого созыва. Нардепы из-за локдауна в январе поздно закрыли предыдущую сессию — они работали весь предыдущую неделю.

В повестке дня сессии Рады 2 февраля несколько десятков вопросов. Народные депутаты сегодня рассмотрят постановление о введении санкций против Никарагуа и законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Законопроект № 4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему ранее анонсировал спикер Дмитрий Разумков. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять этот закон. В комитете подчеркнули, что Украина — единственное в Европе государство, которое до сих пор не имеет закона об обороте оружия.

Санкции против Никарагуа ввел 1 февраля СНБО. Украина таким образом наказывает латиноамериканское государство за открытие своего представительства в оккупированном Россией Крыму.

Также в списке дел Рады на 2 февраля есть законопроекты о завершении конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов, по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля.