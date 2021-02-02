Рада відкриває нову сесію розглядом санкцій проти Нікарагуа і закону про обіг зброї (ТРАНСЛЯЦІЯ)

https://racurs.ua/ua/n149817-rada-vidkryvaie-novu-sesiu-rozglyadom-sankciy-proty-nikaragua-i-zakonom-pro-obig-zbroyi.html

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Верховна Рада 2 лютого зібралася на перше засідання п’ятої сесії дев’ятого скликання. Нардепи через локдаун у січні пізно закрили попередню сесію — вони працювали увесь попередній тиждень.

У порядку денному сесії Ради 2 лютого декілька десятків питань. Народні депутати сьогодні розглянуть постанову про введення санкцій проти Нікарагуа і законопроект про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Законопроект № 4335 про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї раніше анонсував спікер Дмитро Разумков. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді ухвалити цей закон. У комітеті підкреслювали, що Україна — єдина в Європі держава, яка досі не має закону про обіг зброї.

Санкції проти Нікарагуа запровадила 1 лютого РНБО. Україна в такий спосіб карає латиноамериканську державу за відкриття свого представництва в окупованому Росією Криму.

Також в списку справ Ради на 2 лютого є законопроекти про завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів, щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю.