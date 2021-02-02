Коронавирус в Европе. Фото: Istock

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Коронавирус в Европе бушует с новой силой из-за мутаций, которые начали появляться в Великобритании. Совет Европы обновил правила передвижения внутри Евросоюза.

Отныне будет добавлена новая «темно-красная» зона распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Сообщается, что новая зона добавилась к уже существующим «зеленой», «оранжевой», «красной» и «серой». Отныне «темно-красным» цветом будут отмечаться те регионы, где циркуляция коронавируса находится на очень высоких уровнях, в том числе из-за мутаций. В эту зону могут попасть области, где в течение 14 дней заболеваемость составляет 500 или более заражений на 100 тыс. населения.

В Совете Европы отмечают, что государства-члены Евросоюза не должны поощрять второстепенные поездки в «красные» и «темно-красные» районы, а также должны избегать заражений в основных поездках. Граждане, которые будут путешествовать из «темно-красного» региона, должны обязательно пройти тест на коронавирус до выезда, а также пробыть на самоизоляции по прибытии в другую страну.

В ЕС рекомендуют требовать от путешественников, прибывающих из «оранжевых», «красных» и «серых зон», проходить тестирование перед вылетом. При этом перевозчикам и работникам транспортных компаний можно не делать тест. Также не рекомендуют применять правило обязательного тестирования или карантина к людям, которые живут в приграничных регионах и часто пересекают границу.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в европейских странах вызвала беспокойство у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В организации призывают ЕС замедлить кампании по вакцинации, поскольку менее развитые страны могут остаться без вакцины.

Сейчас 95% всех прививок было сделано в 10 странах мира, в то время как только две страны с низким и средним уровнем доходов начали программы иммунизации.