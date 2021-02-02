Коронавірус в Європі. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149818-novu-koronavirusnu-zonu-zaprovadjuie-ies-scho-zminytsya-dlya-mandrivnykiv.html

Ракурс

Коронавірус в Європі вирує з новою силою через мутації, які почали з’являтися у Великій Британії. Рада Європи оновила правила пересування всередині Євросоюзу.

Відтепер буде додана нова «темно-червона» зона поширення коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

Повідомляється, що нова зона додалася до вже існуючих «зеленої», «помаранчевої», «червоної» і «сірої». Відтепер «темно-червоним» кольором будуть позначатися ті регіони, де циркуляція коронавірусу знаходиться на дуже високих рівнях, в тому числі через мутації. У цю зону можуть потрапити області, де протягом 14 днів захворюваність складає 500 або більше заражень на 100 тис. населення.

У Раді Європи зауважують, що держави-члени Євросоюзу не повинні заохочувати другорядні поїздки в «червоні» і «темно-червоні» райони, а також мають уникати заражень в основних поїздках. Громадяни, які будуть подорожувати з «темно-червоного» регіону, повинні обов’язково пройти тест на коронавірус до виїзду, а також пройти самоізоляцію по прибуттю в іншу країну.

В ЄС рекомендують вимагати від мандрівників, що прибувають з «помаранчевих», «червоних» і «сірих зон, проходити тестування перед вильотом. При цьому перевізникам і працівникам транспортних компаній можна не робити тест. Також не рекомендують застосовувати правило обов’язкового тестування або карантину до людей, які живуть в прикордонних регіонах і часто перетинають кордон.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в європейських країнах викликала занепокоєння у Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). В організації закликають ЄС сповільнити кампанії з вакцинації, оскільки менш розвинені країни можуть залишитися без вакцини.



Наразі 95% всіх щеплень було зроблено у 10 країнах світу, натомість тільки дві країни з низьким і середнім рівнем доходів почали програми імунізації.