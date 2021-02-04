Дату начала вакцинации от COVID-19 назвали в Минздраве. Фото: Минздрав

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Ракурс

Массовая вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля 2021 года.

Если же дата вакцинации перенесется на другой день по определенным причинам, то в Минздраве об этом обязательно сообщат. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

У нас ничего не меняется, мы начинаем вакцинацию ориентировочно с 15 февраля, то есть это будет через понедельник, исходя из тех данных, которые у нас есть на сегодняшний день относительно поставок вакцин. Если в связи с теми или иными обстоятельствами будет меняться дата, условно говоря, не 15-е, а 16-е, то мы сразу будем сообщать. Как только мы получим вакцину, мы сразу будем начинать процесс вакцинации, не будем терять времени, — отметил министр.



Также Степанов сообщил, что Украина намерена закупать излишки вакцин у других стран. В этом вопросе Министерство здравоохранения сейчас сотрудничает с другими странами, а прежде всего — с Европейским Союзом. Однако поступят такие вакцины в Украину не раньше конца марта-начала апреля. Пока еще ни один договор в этом вопросе не подписан.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале 2021 года. Записаться на прививку можно будет несколькими способами: зарегистрироваться на сайте, записаться к семейному врачу или же получить приглашение в телефонном режиме от центра первичной медико-санитарной помощи.