Дату початку вакцинації від COVID-19 назвали в МОЗ. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n149934-datu-pochatku-vakcynaciyi-vid-covid-19-nazvaly-v-moz.html

Ракурс

Масова вакцинація від коронавірусу в Україні стартує 15 лютого 2021 року.

Якщо в ж дата вакцинації перенесеться на інший день через певні причини, то в МОЗ про це обов’язково повідомлять. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

У нас нічого не змінюється, ми починаємо вакцинацію орієнтовно з 15 лютого, тобто це буде через понеділок, виходячи з тих даних, які у нас є на сьогоднішній день щодо поставок вакцин. Якщо у зв’язку з тими чи іншими обставинами буде змінюватися дата, умовно кажучи, не 15-е, а 16-е, то ми відразу будемо повідомляти. Як тільки ми отримаємо вакцину, ми відразу будемо починати процес вакцинації, не будемо втрачати часу, — зазначив міністр.



Також Степанов повідомив, що Україна має намір закуповувати надлишки вакцин у інших країн. У цьому питанні Міністерство охорони здоров’я наразі співпрацює з іншими країнами, а перш за все — з Європейським Союзом. Однак надійдуть такі вакцини в Україну не раніше кінця березня-початку квітня. Наразі ще жоден договір у цьому питанні не підписаний.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться вже у лютому 2021 року. Записатися на щеплення можна буде кількома способами: зареєструватися на сайті, записатися до сімейного лікаря або ж отримати запрошення в телефонному режимі від центру первинної медико-санітарної допомоги.