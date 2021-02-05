Закроют ли часть Украины на локдаун после разделения на зоны, рассказал Шмыгаль

https://racurs.ua/n150000-zakrout-li-chast-ukrainy-na-lokdaun-posle-razdeleniya-na-zony-rasskazal-shmygal.html

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Закроют ли часть Украины на локдаун после разделения на зоны, поинтересовалась у премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Министерства здравоохранения Максима Степанова нардеп из «Голоса» Юлия Клименко во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.

В Кабмине активно циркулирует документ, который фактически приведет к распределению Украины на две зоны — в локдауне и без локдауна. Изменены показатели (разделения на карантинные зоны — ред.). В результате половина областей будут вынуждены полностью закрыться в локдаун, судя по этому документу. Малый и средний бизнес еще одного локдауна не переживет. Пожалуйста, не делайте этого. Оставьте так, как есть и дайте возможность людям работать, — обратилась к Кабмину парламентарий 5 февраля.

Шмыгаль в ответ заявил, что подобная информация не соответствует действительности.

Это фейковая информация, она абсолютно не соответствует действительности. Министр Степанов озвучил, что Кабмин работает над возвращением к модели адаптивного карантина, когда будут введены красные, оранжевые, желтые и зеленые зоны и, соответственно, регионы смогут функционировать при меньших или больших ограничениях, в зависимости от эпидемиологической ситуации, — отметил Шмыгаль.

По словам Степанова, жесткий карантин может быть введен только в одном случае — если будет существовать угроза коллапса медицинской системы.