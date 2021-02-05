Чи закриють частину України на локдаун після поділу на зони, розповів Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n150000-chy-zakryut-chastynu-ukrayiny-na-lokdaun-pislya-podilu-na-zony-rozpoviv-shmygal.html

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Чи закриють частину України на локдаун після поділу на зони, поцікавилася у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова нардеп з «Голосу» Юлія Клименко під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.

В Кабміні активно циркулює документ, який фактично призведе до розподілу України на дві зони — в локдауні і без локдауну. Змінені показники (поділу на карантинні зони — ред.). Внаслідок цього половина областей будуть вимушені повністю закритися в локдаун, судячи з цього документу. Малий і середній бізнес іще одного локдауну не переживе. Будь ласка, не робіть цього. Залиште так, як воно є і дайте можливість людям працювати, — звернулася до Кабміну парламентар 5 лютого.

Шмигаль у відповідь заявив, що подібна інформація не відповідає дійсності.

Це фейкова інформація, вона абсолютно не відповідає дійсності. Міністр Степанов озвучив, що Кабмін працює над повернення до моделі адаптивного карантину, коли будуть запроваджені червоні, помаранчеві, жовті, зелені зони і відповідно регіони зможуть функціонувати за менших чи більших обмежень, залежно від епідеміологічної ситуації, — зазначив Шмигаль.

За словами Степанова, жорсткий карантин може бути запроваджений лише в одному випадку — якщо існуватиме загроза колапсу медичної системи.