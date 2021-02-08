Российские террористы стреляли из гранатометов, ранен защитник Донбасса

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Ракурс

Война на Донбассе продолжается. Российская армия и подконтрольные ей незаконные террористические вооруженные формирования четыре раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом в Фейсбук 8 февраля сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошлые сутки, 7 февраля, в районе проведения ООС было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, — отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Новомихайловки, российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и снайперского оружия. Вследствие вражеских обстрелов огнестрельное ранение получил защитник Украины.

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь, — добавили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», у населенного пункта Золотое-4 оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также — стрелкового оружия. Близ Луганского вооруженные формирования России заминировали местность у украинских позиций минами ПОМ-2.