Російські терористи гатили з гранатометів, поранено захисника Донбасу

https://racurs.ua/ua/n150086-rosiyski-terorysty-gatyly-z-granatometiv-poraneno-zahysnyka-donbasu.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває. Російська армія та підконтрольні їй незаконні терористичні збройні угруповання чотири рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі.

Про це у Фейсбук 8 лютого повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Впродовж минулої доби, 7 лютого, в районі проведення ООС було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, — зазначили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Новомихайлівки, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів та снайперської зброї. Внаслідок ворожих обстрілів вогнепальне поранення дістав захисник України.

Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога, — додали у штабі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», біля населеного пункту Золоте-4 окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також — стрілецької зброї. Поблизу Луганського збройні формування Росії замінували місцевість біля українських позицій мінами ПОМ-2.