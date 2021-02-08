COVID-19 в Украине унес жизни 47 человек, заболели свыше двух тысяч

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Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 8 февраля обнаружили у свыше 2 тыс. человек. В воскресенье, 7 февраля, коронавирусная инфекция СOVID-19 унесла жизни 47 пациентов. В больницах оказались еще более тысячи украинцев.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

2 тыс. 141 новый случай болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 8 февраля 2021 года. В частности, заболели 130 детей и 71 медработник, — написал глава Минздрава.

За прошедшие сутки:

госпитализированы — 1 тыс. 20 человек;

летальных исходов — 47;

выздоровели 2 тыс. 697 человек.

В Украине в воскресенье совершили более 13,6 тыс. тестирований.

За все время пандемии в Украине заболело более 1,2 млн человек. К сожалению, зарегистрировано свыше 23,6 тыс. летальных исходов в результате осложнений от коронавирусной инфекции.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрированы в:

Ивано-Франковской области — 398;

Житомирской области — 176;

Днепропетровской области — 156;

Черновицкой области — 143;

Закарпатской области — 133.



Накануне в Украине зафиксировали 3 тыс. 370 новых случая COVID-19.

Напомним, с 25 января Украина перешла в «оранжевую» зону карантина, которая действовала до локдауна. В то же время в Минздраве хотят вернуться к «адаптивному» карантину, когда все регионы Украины поделят на четыре зоны, в зависимости от уровня распространения вируса.