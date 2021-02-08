COVID-19 в Україні забрав життя 47 осіб, захворіло більше двох тисяч

https://racurs.ua/ua/n150087-covid-19-v-ukrayini-zabrav-jyttya-47-osib-zahvorilo-bilshe-dvoh-tysyach-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні станом на ранок 8 лютого виявили у понад 2 тис. осіб. У неділю, 7 лютого, коронавірусна інфекція СOVID-19 забрала життя 47 пацієнтів. У лікарнях опинилася ще понад тисяча українців.

Про це у Фейсбук повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

2 тис. 141 новий випадок хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник, — написав очільник МОЗ.

За минулу добу було:

госпіталізовано 1 тис. 20 осіб;

летальних випадків — 47;

одужали 2 тис. 697 осіб.

В Україні в неділю здійснили понад 13,6 тис. тестувань.

За весь час пандемії в Україні захворіло більше 1,2 млн осіб. На жаль, зареєстровано понад 23,6 тис. летальних випадків внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Івано-Франківській області — 398;

Житомирській області — 176;

Дніпропетровській області — 156;

Чернівецькій області — 143;

Закарпатській області — 133.



Напередодні в Україні зафіксували 3 тис. 370 нових випадків COVID-19.

Нагадаємо, з 25 січня Україна перейшла в «помаранчеву» зону карантину, яка була до локдауну. Водночас у МОЗ хочуть повернутися до «адаптивного» карантину, коли усі регіони України поділять на чотири зони, залежно від рівне поширення вірусу.