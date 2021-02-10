Сытник рассказал, что ночью происходит в офисе Венедиктовойhttps://racurs.ua/n150232-sytnik-rasskazal-chto-nochu-proishodit-v-ofise-venediktovoy.htmlРакурс
Артем Сытник, директор НАБУ, выступая с отчетом о работе Национального антикоррупционного бюро в 2020 году заявил о новых способах препятствования работе бюро, которые никогда не наблюдались в течение последних пяти лет.
Это и ночные замены прокуроров по делам… И ночные передачи дел в другие органы досудебного расследования. Использование ресурсов Печерского райсуда для того, чтобы забирать те дела, которые уже подходят к логическому завершению — к подозрениям, арестам, задержаниям, то есть использование ресурсов Печерского райсуда для того, чтобы противоправно забирать эти дела, — заявил 10 февраля на брифинге Сытник.
Кроме этого, директор НАБУ рассказал о влиянии на работу Высшего антикоррупционного суда.
Как только ВАКС начал работать, мы сразу увидели, что идет наступление и на это учреждение — антикоррупционных судей начинают притягивать за их решения с помощью Высшего совета правосудия. Кому подчинен этот орган, мы видели по «пленках Волка»… Последнее полугодие 2020 года и даже сейчас происходят вещи, которые направлены на грубое, циничное препятствие работе антикоррупционных органов… Огромной проблемой является отсутствие руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это негативно влияет на расследование НАБУ, потому что, даже, чтобы группу прокуроров назначить — надо идти в Офис генпрокурора (Ирины Венедиктовой — ред.). И то, что там происходит, мы все видим, особенно то, что там происходит ночью, — добавил Сытник.