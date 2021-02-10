Сытник рассказал, что ночью происходит в офисе Венедиктовой

https://racurs.ua/n150232-sytnik-rasskazal-chto-nochu-proishodit-v-ofise-venediktovoy.html

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Артем Сытник, директор НАБУ, выступая с отчетом о работе Национального антикоррупционного бюро в 2020 году заявил о новых способах препятствования работе бюро, которые никогда не наблюдались в течение последних пяти лет.

Это и ночные замены прокуроров по делам… И ночные передачи дел в другие органы досудебного расследования. Использование ресурсов Печерского райсуда для того, чтобы забирать те дела, которые уже подходят к логическому завершению — к подозрениям, арестам, задержаниям, то есть использование ресурсов Печерского райсуда для того, чтобы противоправно забирать эти дела, — заявил 10 февраля на брифинге Сытник.

Кроме этого, директор НАБУ рассказал о влиянии на работу Высшего антикоррупционного суда.