Що вночі відбувається в офісі Венедіктової, розповів Ситник

Ситник розповів, що вночі відбувається в офісі Венедіктовоїhttps://racurs.ua/ua/n150232-sytnyk-rozpoviv-scho-vnochi-vidbuvaietsya-v-ofisi-venediktovoyi.htmlРакурс
Артем Ситник, директор НАБУ, під час виступу зі звітом про роботу Національного антикорупційного бюро за 2020 рік заявив про появу нових способів перешкоджання роботі бюро, які ніколи не спостерігалися впродовж останніх п’яти років.
Це і нічні зміни прокурорів у справах… І нічні передачі справ до інших органів досудового розслідування. Використання ресурсів Печерського райсуду для того, щоб забирати ті справи, які вже підходять до логічного завершення — до підозр, арештів, затримань, тобто використання ресурсів Печерського райсуду для того, щоб протиправно забирати ці справи, — заявив 10 лютого на брифінгу Ситник.
Окрім цього, директор НАБУ розповів про наступ на роботу Вищого антикорупційного суду.
Як тільки ВАКС почав працювати, ми одразу побачили, що йде наступ і на цю установу — антикорупційних суддів починають притягувати за їхні рішення через Вищу раду правосуддя. Кому підпорядковано цей орган, ми бачили по «плівках Вовка»… Останнє півріччя 2020 року та й зараз відбуваються речі, які скеровані на брутальну, цинічну перешкоду роботі антикорупційних органів… Величезною проблемою є відсутність керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це негативно впливає на розслідування НАБУ, бо навіть, щоб групу прокурорів призначити — треба йти до Офісу генпрокурора (Ірини Венедіктової — ред.). І те, що там відбувається, ми усі бачимо, особливо те, що там відбувається вночі, — додав Ситник.