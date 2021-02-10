Що вночі відбувається в офісі Венедіктової, розповів Ситник

https://racurs.ua/ua/n150232-sytnyk-rozpoviv-scho-vnochi-vidbuvaietsya-v-ofisi-venediktovoyi.html

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Артем Ситник, директор НАБУ, під час виступу зі звітом про роботу Національного антикорупційного бюро за 2020 рік заявив про появу нових способів перешкоджання роботі бюро, які ніколи не спостерігалися впродовж останніх п’яти років.

Це і нічні зміни прокурорів у справах… І нічні передачі справ до інших органів досудового розслідування. Використання ресурсів Печерського райсуду для того, щоб забирати ті справи, які вже підходять до логічного завершення — до підозр, арештів, затримань, тобто використання ресурсів Печерського райсуду для того, щоб протиправно забирати ці справи, — заявив 10 лютого на брифінгу Ситник.

Окрім цього, директор НАБУ розповів про наступ на роботу Вищого антикорупційного суду.