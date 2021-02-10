Сытник обвинил телеканалы в работе на олигархов и травле НАБУ

https://racurs.ua/n150240-sytnik-obvinil-telekanaly-v-rabote-na-oligarhov-i-travle-nabu.html

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Артем Сытник, глава Национального антикоррупционного бюро Украины, 10 февраля во время брифинга заявил, что украинские телеканалы, которыми владеют олигархи, умышленно не освещают результаты работы НАБУ.

Не все то, что мы делаем показывают телеканалы, — основной ресурс, с которого потребляется информация. А кто решает, что на каналах появляется? Олигархи, которые во многом недовольны работой НАБУ… Это и дело «ПриватБанка», и дело «Роттердам+" и многие, многие другие. У нас нет своих медийных ресурсов (для освещения работы — ред.), хотя должны были бы быть, — отметил Сытник.

По его словам, ни один канал в Украине не показал совместную с польскими коллегами антикоррупционную спецоперацию, которую реализовывало НАБУ.

В Польше это была новость номер один, и все польские телеканалы показывали наш брифинг… Вся медийная стратегия украинских телеканалов построена против НАБУ и конкретных сотрудников, осуществляющих те или иные расследования… Медийную повестку дня в Украине формируют люди, которые не заинтересованы в объективном освещении работы Антикоррупционного бюро… Посмотрите вообще упоминания о НАБУ, о руководстве НАБУ и, например, сравните по упоминаям с ГБР… Такой насыщенной, проплаченной, постоянной медийной кампании, которая длится уже последние пять лет, не чувствовал ни один правоохранительный орган либо любой другой госорган, — добавил директор Бюро.

Он пояснил, что это не только специфика Украины. По его словам, на начальном этапе, когда уровень коррупции в государстве очень высокий, все нити ведут к небольшой группе людей — так называемым олигархам, — которые обладают медиаресурсами и формируют повестку дня для зрителя.