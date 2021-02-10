Ситник звинуватив телеканали в роботі на олігархів й цькуванні НАБУ

https://racurs.ua/ua/n150240-sytnyk-zvynuvatyv-telekanaly-v-roboti-na-oligarhiv-y-ckuvanni-nabu.html

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Артем Ситник, очільник Національного антикорупційного бюро України, 10 лютого під час брифінгу заявив, що українські телеканали, якими володіють олігархи, навмисне не висвітлюють результати роботи НАБУ.

Не все те, що ми робимо досягає телеканалів — основного ресурсу, з якого споживається інформація. А хто вирішує, що на каналах з’являється? Це олігархи, які багато в чому незадоволені роботою НАБУ… Це і справа «ПриватБанку», це і справа «Роттердам+" і багато, багато інших. Ми не маємо своїх медійних ресурсів (для висвітлення роботи — ред.), хоча повинні їх мати, — зауважив Ситник.

За його словами, жоден канал в Україні не показав спільну з польськими колегами антикорупційну спецоперацію, яку реалізовувало НАБУ.

У Польщі це була новина номер один і всі польські телеканали показували наш брифінг… Вся медійна стратегія українських телеканалів налаштована проти НАБУ і конкретних працівників, які здійснюють ті чи інші розслідування… Медійну повістку дня в Україні формують люди, які не зацікавлені в об'єктивному висвітленні роботи Антикорупційного бюро… Подивіться взагалі згадки про НАБУ, про керівництво НАБУ і, наприклад, порівняйте зі згадуваністю ДБР… Такої насиченої, проплаченої, постійної медійної кампанії, яка триває вже останні п’ять років, не відчував жоден ані правоохоронний орган, ані будь-який держорган, — додав директор Бюро.

Він пояснив, що це не лише специфіка України. За його словами, на початковому етапі, коли рівень корупції в державі дуже високий, всі нитки ведуть до невеликої групи людей — так званих олігархів, — які володіють медіаресурсами і формують порядок денний, що споживатимуть глядачі.