Оккупированные территории страдают от коронавируса, фото «Диалог.UA»

https://racurs.ua/n150241-medicinskiy-genocid-v-pravitelstve-nazvali-pugauschuu-statistiku-smertnosti-ot-koronavirusa.html

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Медицинским геноцидом можно считать ситуацию с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 на временно оккупированных территориях востока Украины, где наблюдается наибольшая в мире смертность от коронавируса.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил об этом во время форума «Украина 30».

По словам Резникова, украинские власти собирают все данные о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО. Однако даже обнародованная ​​оккупантами статистика свидетельствует об очень высоком уровне летальности.

«Уровень летальности от COVID в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире», — подчеркнул министр.

Так, оккупанты сообщают о смертности от COVID-19 на оккупированной части Донецкой области на уровне 8,6%, что в 4,5 раза выше, чем на свободной территории области и в среднем по Украине.

В ноябре-декабре летальность вообще составляла 11%. То есть каждый девятый умирал от этого заболевания. И это не считая тех, кто умер от пневмонии, в которую они также прячут на самом деле настоящий COVID, — подчеркнул Резников.

На оккупированной части Луганщины уровень летальности составляет 8,7%, причем у местных жителей нет возможности получить медицинскую помощь и проводится недостаточно тестирований (тестируют только тех, кто имеет ярко выраженные симптомы).

И на этом фоне оккупационные администрации блокируют КПВВ. Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящее захват заложников, без преувеличения, — подчеркнул вице-премьер.



Напомним, недавно в России заявили о намерениях завезти в ОРДЛО свою вакцину от COVID-19 «Спутник V».