COVID-геноцид — пугающую статистику смертности в ОРДЛО назвало правительство (ВИДЕО)https://racurs.ua/n150241-medicinskiy-genocid-v-pravitelstve-nazvali-pugauschuu-statistiku-smertnosti-ot-koronavirusa.htmlРакурс
Медицинским геноцидом можно считать ситуацию с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 на временно оккупированных территориях востока Украины, где наблюдается наибольшая в мире смертность от коронавируса.
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил об этом во время форума «Украина 30».
По словам Резникова, украинские власти собирают все данные о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО. Однако даже обнародованная оккупантами статистика свидетельствует об очень высоком уровне летальности.
«Уровень летальности от COVID в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире», — подчеркнул министр.
Так, оккупанты сообщают о смертности от COVID-19 на оккупированной части Донецкой области на уровне 8,6%, что в 4,5 раза выше, чем на свободной территории области и в среднем по Украине.
В ноябре-декабре летальность вообще составляла 11%. То есть каждый девятый умирал от этого заболевания. И это не считая тех, кто умер от пневмонии, в которую они также прячут на самом деле настоящий COVID, — подчеркнул Резников.
На оккупированной части Луганщины уровень летальности составляет 8,7%, причем у местных жителей нет возможности получить медицинскую помощь и проводится недостаточно тестирований (тестируют только тех, кто имеет ярко выраженные симптомы).
И на этом фоне оккупационные администрации блокируют КПВВ. Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящее захват заложников, без преувеличения, — подчеркнул вице-премьер.
Напомним, недавно в России заявили о намерениях завезти в ОРДЛО свою вакцину от COVID-19 «Спутник V».