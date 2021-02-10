Окуповані території потерпають від коронавірусу, фото: «Диалог.UA»

https://racurs.ua/ua/n150241-medychnyy-genocyd-v-uryadi-nazvaly-vrajauchu-statystyku-smertnosti-vid-koronavirusu-v-ordlo.html

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Медичним геноцидом можна вважати ситуацію з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19 на тимчасово окупованих територіях сходу України, де спостерігається найбільша у світі смертність від коронавірусу.

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив про це під час форуму «Україна 30».

За словами Резнікова, українська влада збирає всі дані про ситуацію з коронавірусом в ОРДЛО. Проте навіть оголошена окупантами статистика свідчить про дуже високий рівень летальності.

Рівень летальності від COVID в ОРДЛО значно вище, ніж де-небудь у світі, — наголосив міністр.

Так, окупанти повідомляють про смертність від COVID-19 на окупованій частині Донецької області на рівні 8,6%, що в 4,5 рази вище, ніж на вільній території області та в середньому по Україні.

У листопаді-грудні летальність взагалі складала 11%. Тобто кожен дев’ятий помирав від цього захворювання. І це не рахуючи тих, хто помер від пневмонії, в яку вони теж приховують насправді справжній COVID, — наголосив Резніков.

На окупованій частині Луганщини рівень летальності становить 8,7%, причому в місцевих жителів немає можливості отримати медичну допомогу та проводиться недостатньо тестувань (тестують лише тих, хто має яскраво виражені симптоми).

І на цьому тлі окупаційні адміністрації блокують КПВВ. Це можна назвати медичним геноцидом. Це справжнє захоплення заручників, без перебільшення, — наголосив віце-прем'єр.



Нагадаємо, нещодавно в Росії заявили про наміри завезти в ОРДЛО свою вакцину від COVID-19 «Супутник V».