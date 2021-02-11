Расстояние до самого удаленного объекта Солнечной системы измерили ученые. Фото: www.nas.gov.ua

https://racurs.ua/n150299-rasstoyanie-do-samogo-udalennogo-obekta-solnechnoy-sistemy-izmerili-uchenye-foto.html

Ракурс

Наиболее удаленным объектом в пределах Солнечной системы является космическое тело FarFarOut, подтвердили астрономы.

Космическое тело FarFarOut, которое ранее называлось 2018 AG37, расположено на расстоянии в почти 20 млрд км от Солнца (132 астрономические единицы), пишет New Atlas.

Земля находится от Солнца на расстоянии в 132 раза меньше (1 астрономическая единица), а планета Плутон — почти втрое меньше (49 астрономических единиц).

Ученые считают, что ширина объекта составляет 400 км, что намного меньше размера официально признанного белого карлика.

Впервые астрономы обнаружили FarFarOut еще в 2018 году, однако тогда исследователи не смогли установить точное расстояние от Солнца.

Сейчас ученые планируют продолжить исследования FarFarOut для установления большего количества характеристик самого космического объекта.

Напомним, ученые расшифровали загадочный сигнал на спутнике Сатурна.