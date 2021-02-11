Відстань до найвіддаленішого об’єкта Сонячної системи виміряли вчені. Фото: www.nas.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n150299-vidstan-do-nayviddalenishogo-obiekta-sonyachnoyi-systemy-vymiryaly-vcheni-foto.html

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Найбільш віддаленим об'єктом у межах Сонячної системи є космічне тіло FarFarOut, підтвердили астрономи.

Космічне тіло FarFarOut, яке раніше мало назву 2018 AG37, розташоване на відстані приблизно 20 млрд км від Сонця (132 астрономічні одиниці), пише New Atlas.

Земля знаходиться від Сонця на відстані у 132 рази меншій (1 астрономічна одиниця), а планета Плутон — майже втричі меншій (49 астрономічних одиниць).

Вчені вважають, що ширина об'єкта становить 400 км, що є набагато меншим за розмір офіційно визнаного білого карлика.

Уперше астрономи виявили FarFarOut ще у 2018 році, але тоді дослідники не змогли встановити точну відстань від Сонця.

Наразі науковці планують продовжити дослідження FarFarOut для встановлення більшої кількості характеристик самого космічного об'єкта.

Нагадаємо, вчені розшифрували загадковий сигнал на супутнику Сатурна.