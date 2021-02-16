Новое объединение в Раде — Новинский и Качура хотят конфессионального «мира» в Украине

https://racurs.ua/n150519-novoe-obedinenie-v-rade-novinskiy-i-kachura-hotyat-konfessionalnogo-mira-v-ukraine.html

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«За конфессиональный мир в Украине» — новое межфракционное депутатское объединение появилось 16 февраля в Верховной Раде.

Об этом сообщил первый заместитель спикера украинского парламента Руслан Стефанчук во время пленарного заседания во вторник.

Сопредседателями этого объединения избраны народные депутаты Украины Александр Качура (фракция «Слуга народа» — ред.) и Вадим Новинский (фракция ОПЗЖ — ред.), — сообщил Стефанчук.



Также вице-спикер Рады проинформировал о создании еще одного межфракционного объединения — «На линии соприкосновения», которое возглавил внефракционный депутат Муса Магомедов.

Напомним, 16 февраля спикер Дмитрий Разумков также объявил о выходе народного депутата Антона Яценко из состава депутатской группы «За будущее».