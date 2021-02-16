Нове об’єднання у Раді — Новинський і Качура хочуть конфесійного миру в Україні

https://racurs.ua/ua/n150519-nove-obiednannya-u-radi-novynskyy-i-kachura-hochut-konfesiynogo-myru-v-ukrayini.html

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«За конфесійний мир в Україні» — нове міжфракційне депутатське об'єднання з’явилося 16 лютого у Верховній Раді.

Про це оголосив перший заступник спікера українського парламенту Руслан Стефанчук під час пленарного засідання у вівторок.

Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України Олександра Качуру (фракція «Слуга народу» — ред.) та Вадима Новинського (фракція ОПЗЖ — ред.), — повідомив Стефанчук.



Також віце-спікер Ради поінформував про створення ще одного міжфракційного об'єднання — «На лінії зіткнення», яке очолив позафракційний депутат Муса Магомедов.

Нагадаємо, 16 лютого головуючий Дмитро Разумков також оголосив про вихід народного депутата Антона Яценка зі складу депутатської групи «За майбутнє".