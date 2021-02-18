Адаптивный карантин заработает с 24 февраля — Кабмин обнародовал новые правила

Адаптивный карантин заработает с 24 февраля — Кабмин обнародовал новые правилаhttps://racurs.ua/n150602-adaptivnyy-karantin-zarabotaet-s-24-fevralya-kabmin-obnarodoval-novye-pravila.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться, в связи с чем с 24 февраля вводится адаптивный карантин.
Карантин будет действовать до 30 апреля. С перечнем новых ограничений можно ознакомиться по ссылке.
В зависимости от ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19 по всей Украине или на отдельных территориях будет устанавливаться «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности, информацию о чем будут публиковать на сайтах Кабмина и Минздрава.
С 24 февраля на территории Украины будет действовать «желтый» уровень, согласно которому большинство действующих ограничений сохраняются. Однако будут ослаблены определенные ограничения карантина:
- будет разрешено проведение массовых мероприятий в условиях 4 кв. м площади на одного человека или заполненности зала на 50% (сейчас разрешается участие в мероприятиях не более 20 человек при 5 кв. метров площади на каждого);
- учебные заведения можно будет посещать группами более 20 человек;
- кафе и рестораны смогут работать до полуночи (сейчас — до 23.00);
- разрешается работа бассейнов, допустимое количество посетителей в спортзалах и фитнес-центрах увеличивается.
«Зеленый» уровень будет устанавливаться одновременно на всей территории Украины при таких условиях:
- заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не превышает 50% эпидемического порога,
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет менее 5%.
«Оранжевый» уровень вводить при наличии в регионе хотя бы одного из следующих признаков:
- превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, утвержденного Минздравом;
- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в ковид-больницах — более 65%;
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее 300;
- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — более 60;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 — более 20%;
- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — более 50%.
«Красный» уровень будет устанавливаться на территории региона при наличии двух или более признаков «оранжевого» уровня в течение трех дней.