Адаптивный карантин заработает с 24 февраля — Кабмин обнародовал новые правила

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n150602-adaptivnyy-karantin-zarabotaet-s-24-fevralya-kabmin-obnarodoval-novye-pravila.html

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться, в связи с чем с 24 февраля вводится адаптивный карантин.

Карантин будет действовать до 30 апреля. С перечнем новых ограничений можно ознакомиться по ссылке.

В зависимости от ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19 по всей Украине или на отдельных территориях будет устанавливаться «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности, информацию о чем будут публиковать на сайтах Кабмина и Минздрава.

С 24 февраля на территории Украины будет действовать «желтый» уровень, согласно которому большинство действующих ограничений сохраняются. Однако будут ослаблены определенные ограничения карантина:

будет разрешено проведение массовых мероприятий в условиях 4 кв. м площади на одного человека или заполненности зала на 50% (сейчас разрешается участие в мероприятиях не более 20 человек при 5 кв. метров площади на каждого);

учебные заведения можно будет посещать группами более 20 человек;

кафе и рестораны смогут работать до полуночи (сейчас — до 23.00);

разрешается работа бассейнов, допустимое количество посетителей в спортзалах и фитнес-центрах увеличивается.

«Зеленый» уровень будет устанавливаться одновременно на всей территории Украины при таких условиях:

заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не превышает 50% эпидемического порога,

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет менее 5%.

«Оранжевый» уровень вводить при наличии в регионе хотя бы одного из следующих признаков:

превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, утвержденного Минздравом;

загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в ковид-больницах — более 65%;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее 300;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 — более 20%;

уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — более 50%.

«Красный» уровень будет устанавливаться на территории региона при наличии двух или более признаков «оранжевого» уровня в течение трех дней.