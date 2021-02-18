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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

Адаптивний карантин запрацює з 24 лютого — Кабмін оприлюднив нові правила

18 лют 2021, 13:41
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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, у зв’язку з чим з 24 лютого вводиться адаптивний карантин.

Карантин діятиме до 30 квітня. З переліком нових обмежень можна ознайомитися за посиланням.

Залежно від ситуації з коронавірусною хворобою COVID-19, по всій Україні або на окремих територіях встановлюватиметься «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки, інформацію про що публікуватимуть на сайтах Кабміну та МОЗ.

З 24 лютого на території України діятиме «жовтий» рівень, згідно з яким більшість чинних обмежень зберігаються. Проте будуть послаблені певні обмеження карантину:

  • буде дозволене проведення масових заходів за умов 4 кв. м площі на одну особу або заповненості залу на 50% (наразі дозволяється участь у заходах не більше 20 осіб при 5 кв. метрів площі на кожного);
  • заклади освіти можна відвідувати групами понад 20 осіб;
  • кафе та ресторани зможуть працювати до опівночі (зараз — до 23.00);
  • дозволяється робота басейнів, допустима кількість відвідувачів у спортзалах та фітнес-центрах збільшується.

«Зелений» рівень встановлюватиметься одночасно на всій території України за таких умов:


  • захворюваності на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України не перевищує 50% епідемічного порогу,
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить менше 5%.

«Помаранчевий» рівень вводитимуть в разі наявності в регіоні хоча б однієї з таких ознак:

  • перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ, затвердженого МОЗ;
  • завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у ковід-лікарнях — понад 65%;
  • кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;
  • кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — більше 60;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 — понад 20%;
  • рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом — понад 50%.

«Червоний» рівень встановлюватиметься на території регіону в разі наявності двох або більше ознак «помаранчевого» рівня протягом трьох днів.

Джерело: Ракурс


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