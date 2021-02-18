Адаптивний карантин запрацює з 24 лютого — Кабмін оприлюднив нові правила

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n150602-adaptyvnyy-karantyn-zapracuie-z-24-lutogo-kabmin-opryludnyv-pro-novi-pravyla.html

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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, у зв’язку з чим з 24 лютого вводиться адаптивний карантин.

Карантин діятиме до 30 квітня. З переліком нових обмежень можна ознайомитися за посиланням.

Залежно від ситуації з коронавірусною хворобою COVID-19, по всій Україні або на окремих територіях встановлюватиметься «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки, інформацію про що публікуватимуть на сайтах Кабміну та МОЗ.

З 24 лютого на території України діятиме «жовтий» рівень, згідно з яким більшість чинних обмежень зберігаються. Проте будуть послаблені певні обмеження карантину:

буде дозволене проведення масових заходів за умов 4 кв. м площі на одну особу або заповненості залу на 50% (наразі дозволяється участь у заходах не більше 20 осіб при 5 кв. метрів площі на кожного);

заклади освіти можна відвідувати групами понад 20 осіб;

кафе та ресторани зможуть працювати до опівночі (зараз — до 23.00);

дозволяється робота басейнів, допустима кількість відвідувачів у спортзалах та фітнес-центрах збільшується.

«Зелений» рівень встановлюватиметься одночасно на всій території України за таких умов:

захворюваності на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України не перевищує 50% епідемічного порогу,

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить менше 5%.

«Помаранчевий» рівень вводитимуть в разі наявності в регіоні хоча б однієї з таких ознак:

перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ, затвердженого МОЗ;

завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у ковід-лікарнях — понад 65%;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — більше 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 — понад 20%;

рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом — понад 50%.

«Червоний» рівень встановлюватиметься на території регіону в разі наявності двох або більше ознак «помаранчевого» рівня протягом трьох днів.