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Ракурс
Вакцинация от коронавируса. Фото: Istock

Электронная очередь на вакцинацию — Минздрав сообщил дату старта проекта

23 фев 2021, 10:40
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Электронная очередь на вакцинацию от коронавируса может появиться в ближайшее время. Министерство здравоохранения откроет запись в электронной очереди вакцинации против COVID-19 в приложении и на портале «Дія».

Записаться в очередь могут все категории украинцев, а не только группы риска. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослава Кучера во время брифинга.

Сообщается, что Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации создали услугу «запись в лист ожидания вакцинации против коронавируса». Записаться можно также через контакт-центр Минздрава.


Каждый желающий в возрасте от 18 до 59 лет сможет с 1 марта попасть в список ожидания. Когда согласно карте вакцинации наступит соответствующий этап, гражданам в электронной очереди предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретное место, время и дату вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Минцифры планирует сделать запись в электронную очередь на вакцинацию от коронавируса в Украине через «Дію» всего в несколько кликов уже в марте. На базе медицинской электронной системы eHealth будет формироваться база граждан, которые предоставят заявку на вакцинацию. На основании записей в приложении в соответствии с планом поставок вакцин Минздрав и НСЗУ смогут оперативно распределять вакцины согласно очереди.

Источник: Ракурс


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