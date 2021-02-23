Вакцинация от коронавируса. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150800-elektronnaya-ochered-na-vakcinaciu-minzdrav-soobschil-datu-starta-proekta.html

Ракурс

Электронная очередь на вакцинацию от коронавируса может появиться в ближайшее время. Министерство здравоохранения откроет запись в электронной очереди вакцинации против COVID-19 в приложении и на портале «Дія».

Записаться в очередь могут все категории украинцев, а не только группы риска. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослава Кучера во время брифинга.

Сообщается, что Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации создали услугу «запись в лист ожидания вакцинации против коронавируса». Записаться можно также через контакт-центр Минздрава.

Каждый желающий в возрасте от 18 до 59 лет сможет с 1 марта попасть в список ожидания. Когда согласно карте вакцинации наступит соответствующий этап, гражданам в электронной очереди предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретное место, время и дату вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Минцифры планирует сделать запись в электронную очередь на вакцинацию от коронавируса в Украине через «Дію» всего в несколько кликов уже в марте. На базе медицинской электронной системы eHealth будет формироваться база граждан, которые предоставят заявку на вакцинацию. На основании записей в приложении в соответствии с планом поставок вакцин Минздрав и НСЗУ смогут оперативно распределять вакцины согласно очереди.