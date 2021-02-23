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Ракурс
Вакцинація від коронавірусу. Фото:Istock

Електронна черга на вакцинацію — МОЗ повідомив дату старту проекту

23 лют 2021, 10:40
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Електронна черга на вакцинацію від коронавірусу може з’явитися вже найближчим часом. Міністерство охорони здоров’я відкриє запис до електронної черги вакцинації проти COVID-19 у застосунку та на порталі «Дія».

Записатися у чергу можуть усі категорії українців, а не тільки групи ризику. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослава Кучера під час брифінгу.

Повідомляється, що МОЗ спільно з Міністерством цифрової трансформації створили послугу «запис до листа очікування вакцинації проти коронавірусу. Записатися можна також через контакт-центр МОЗ.


Кожен охочий віком від 18 до 59 років матиме змогу з 1 березня потрапити до списку очікування. Коли згідно з картою вакцинації настане відповідний етап, громадянам в електронній черзі запропонують записатися до пункту щеплення, обравши конкретне місце, час та дату вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Мінцифри планують зробити запис в електронну чергу на вакцинацію від коронавірусу в Україні через «Дію» в кілька кліків вже у березні. Натомість на базі медичної електронної системи eHealth буде формуватися база громадян, які надішлють заявку на вакцинацію. На підставі записів в «Дії» відповідно до плану поставок вакцин МОЗ та НСЗУ зможуть оперативно розподіляти вакцини згідно з чергою.

Джерело: Ракурс


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