“єМалятко” открыли для оккупированных территорий, там можно регистрировать детей

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Сервис «єМалятко», где можно зарегистрировать ребенка, открыли для оккупированных территорий — 24 февраля Кабинет министров предоставил возможность осуществлять государственную регистрацию детей с ОРДЛО с помощью такой услуги на основании электронного экземпляра судебного решения об установлении факта рождения ребенка во взаимодействии с реестрами и порталом «Дія».

Об этом во время заседания правительства в среду сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Жители временно оккупированных территорий смогут воспользоваться услугой «єМалятко»… Родители младенцев смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявление на портале «Дія», на основании которого отдел ЗАГС зарегистрирует рождение и оформит свидетельство, — рассказал глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, сегодня почти каждая вторая украинская семья при рождении ребенка пользуется «єМалятко», которое объединяет девять государственных услуг в одном окне.