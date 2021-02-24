“єМалятко” відкрили для окупованих територій, там можна реєструвати дітей

https://racurs.ua/ua/n150876-iemalyatko-vidkryly-dlya-okupovanyh-terytoriy-tam-mojna-reiestruvaty-ditey.html

Ракурс

Сервіс «єМалятко», де можна зареєструвати дитину, відкрили для окупованих територій — 24 лютого Кабінет міністрів надав можливість здійснювати державну реєстрацію дітей з ОРДЛО за допомогою цієї послуги на підставі електронного примірника судового рішення про встановлення факту народження дитини у взаємодії з реєстрами та порталом «Дія».

Про це під час засідання уряду у середу повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Мешканці тимчасово окупованих територій зможуть скористатися послугою «єМалятко»… Так, батьки немовлят зможуть отримати електронний примірник судового рішення про встановлення факту народження дитини. Після цього номер документа потрібно буде внести до заяви на порталі «Дія», на підставі якої відділ РАЦС зареєструє народження та оформить свідоцтво, — розповів глава Кабміну.

За словами Шмигаля, на сьогодні майже кожна друга українська сім’я при народженні дитини користується «єМалятко», яке об'єднує дев’ять державних послуг в одному вікні.