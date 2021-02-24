Новое подозрение Аксенову объявила прокуратура Крыма. Фото: ukranews.com

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Сергей Аксенов и Владимир Константинов, представители оккупационных властей Крыма, получили новые подозрения.

Марионеткам Кремля инкриминируют причастность к масштабной «национализации» украинского имущества на полуострове. Так называемому председателю Совета министров Сергею Аксенову и фейковому председателю Государственного совета Владимиру Константинову объявили подозрения по ст. ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.

Следователи считают, что эти лица вопреки положениям Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года приняли ряд незаконных решений о «национализации» украинских предприятий, учреждений и организаций. Также они обеспечили передачу объектов в российскую федеральную или так называемую республиканскую собственность. Это касалось Государственного концерна «Массандра», «Международного детского центра «Артек» и государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз».

Руководитель крымской прокуратуры Игорь Поночовный отметил, что украинская сторона ранее уже направляла в Международный уголовный суд факты масштабной «национализации» и захвата объектов на полуострове.

Напомним, в декабре 2020 года российские оккупанты продали крупнейший крымский винзавод «Массандра» за почти 73 млн долл. Акции предприятия приобрела дочерняя компания банка «Россия» — общество «Южный проект», который связывают с бизнесменом Юрием Ковальчуком, который является самым близким человеком в окружении российского президента Владимира Путина.