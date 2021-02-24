Нову підозру Аксьонову оголосила прокуратура Криму. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n150905-novu-pidozru-aksonovu-ogolosyla-prokuratura-krymu-detali.html

Ракурс

Сергій Аксьонов та Володимир Константинов, представники окупаційної влади Криму, отримали нові підозри.

Маріонеткам Кремля інкримінують причетність до масштабної «націоналізації» українського майна на півострові. Так званому голові Ради міністрів Сергію Аксьонову та фейковому голові Державної ради Володимиру Константинову оголосили підозри за ст. ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Про це повідомила прес-служба прокуратури АРК.

Слідчі вважають, що ці особи всупереч положенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року прийняли ряд незаконних рішень про «націоналізацію» українських підприємств, установ та організацій. Також вони забезпечили передачу об'єктів в російську федеральну або так звану республіканську власність. Це стосувалося Державного концерна «Масандра», «Міжнародного дитячого центру «Артек» і державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз».

Керівник кримської прокуратури Ігор Поночовний зазначив, що українська сторона раніше вже направляла в Міжнародний кримінальний суд факти масштабної «націоналізації» і захоплення об'єктів на півострові.

Нагадаємо, в грудні 2020 року російські окупанти продали найбільший кримський винзавод «Масандра» за майже 73 млн дол. Акції підприємства придбала дочірня компанія банку «Росія» — товариство «Південний проект», який пов’язують із бізнесменом Юрієм Ковальчуком, який є найближчою людиною в оточенні російського президента Володимира Путіна.