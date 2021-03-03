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Рада собралась рассмотреть закон о переводе часов и возобновить работу ВККСУ, фото — Буквы
Рада собралась рассмотреть закон о переводе часов и возобновить работу ВККСУ (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n151202-rada-sobralas-rassmotret-zakon-o-perevode-chasov-i-vozobnovit-rabotu-vkksu-translyaciya.htmlРакурс
В Верховной Раде 3 марта рассмотрят в первом чтении законопроекты об исчислении времени в Украине (перевод часов), законопроект о работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
В начале работы нардепы заслушают отчет Государственного бюро расследований (ГБР).
На сайте парламента опубликована повестка дня пленарного заседания 3 марта, содержащая 39 вопросов.
В первом чтении планируется рассмотреть законопроекты по поводу:
- исчисления времени в Украине;
- списка объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации;
- восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- организации и проведения азартных игр;
- противодействия дискриминации по признаку пола;
- дополнительных гарантий прав педагогических и научно-педагогических работников во время действия карантина с COVID-19.
К рассмотрению во втором чтении предлагается закон об установлении альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории АР Крым и Севастополя.
Кроме того, в повестке дня 14 проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.
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