Рада собралась рассмотреть закон о переводе часов и возобновить работу ВККСУ, фото — Буквы

https://racurs.ua/n151202-rada-sobralas-rassmotret-zakon-o-perevode-chasov-i-vozobnovit-rabotu-vkksu-translyaciya.html

Ракурс

В Верховной Раде 3 марта рассмотрят в первом чтении законопроекты об исчислении времени в Украине (перевод часов), законопроект о работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В начале работы нардепы заслушают отчет Государственного бюро расследований (ГБР).

На сайте парламента опубликована повестка дня пленарного заседания 3 марта, содержащая 39 вопросов.

В первом чтении планируется рассмотреть законопроекты по поводу:

исчисления времени в Украине;

списка объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации;

восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

организации и проведения азартных игр;

противодействия дискриминации по признаку пола;

дополнительных гарантий прав педагогических и научно-педагогических работников во время действия карантина с COVID-19.

К рассмотрению во втором чтении предлагается закон об установлении альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории АР Крым и Севастополя.

Кроме того, в повестке дня 14 проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.