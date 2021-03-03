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Рада собралась рассмотреть закон о переводе часов и возобновить работу ВККСУ, фото — Буквы

Рада собралась рассмотреть закон о переводе часов и возобновить работу ВККСУ (ТРАНСЛЯЦИЯ)

3 мар 2021, 10:03
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В Верховной Раде 3 марта рассмотрят в первом чтении законопроекты об исчислении времени в Украине (перевод часов), законопроект о работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В начале работы нардепы заслушают отчет Государственного бюро расследований (ГБР).

На сайте парламента опубликована повестка дня пленарного заседания 3 марта, содержащая 39 вопросов.

В первом чтении планируется рассмотреть законопроекты по поводу:


  • исчисления времени в Украине;
  • списка объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации;
  • восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
  • организации и проведения азартных игр;
  • противодействия дискриминации по признаку пола;
  • дополнительных гарантий прав педагогических и научно-педагогических работников во время действия карантина с COVID-19.

К рассмотрению во втором чтении предлагается закон об установлении альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории АР Крым и Севастополя.

Кроме того, в повестке дня 14 проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.

Источник: Ракурс


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