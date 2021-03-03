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Рада зібралася розглянути закон про переведення годинників і відновити роботу ВККСУ, фото — Букви

Рада зібралася розглянути закон про переведення годинників і відновити роботу ВККСУ (ТРАНСЛЯЦІЯ)

3 бер 2021, 10:03
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У Верховній Раді 3 березня розглянуть у першому читанні законопроекти про обчислення часу в Україні (переведення годинників), законопроект про роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

На початку роботи нардепи заслухають звіт Державного бюро розслідувань (ДБР).

На сайті парламенту опубліковано порядок денний пленарного засідання 3 березня, який містить 39 питань.

У першому читанні планується розглянути законопроекти щодо:


  • обчислення часу в Україні;
  • переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
  • відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • організації та проведення азартних ігор;
  • протидії дискримінації за ознакою статі;
  • додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину із COVID-19.

До розгляду у другому читанні пропонується закон про встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території АР Крим та Севастополя.

Окрім того, у порядку денному 14 проектів постанов про перейменування населених пунктів.

Джерело: Ракурс


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