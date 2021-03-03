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Рада зібралася розглянути закон про переведення годинників і відновити роботу ВККСУ, фото — Букви
Рада зібралася розглянути закон про переведення годинників і відновити роботу ВККСУ (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n151202-rada-zibralasya-rozglyanuty-zakon-pro-perevedennya-godynnykiv-i-vidnovyty-robotu-vkksu.htmlРакурс
У Верховній Раді 3 березня розглянуть у першому читанні законопроекти про обчислення часу в Україні (переведення годинників), законопроект про роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
На початку роботи нардепи заслухають звіт Державного бюро розслідувань (ДБР).
На сайті парламенту опубліковано порядок денний пленарного засідання 3 березня, який містить 39 питань.
У першому читанні планується розглянути законопроекти щодо:
- обчислення часу в Україні;
- переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
- відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
- організації та проведення азартних ігор;
- протидії дискримінації за ознакою статі;
- додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину із COVID-19.
До розгляду у другому читанні пропонується закон про встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території АР Крим та Севастополя.
Окрім того, у порядку денному 14 проектів постанов про перейменування населених пунктів.
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