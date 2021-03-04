Коронавирус в Украине. Фото: vinnitsaok

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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться — за прошедшие сутки выявили 868 случаев, тогда как днем ранее было 655.

По словам главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, это связано с распространением инфекции в семьях и организованных коллективах, пишет «РБК-Украина».

Сегодня есть поводы для беспокойства относительно распространения инфекции в семьях и организованных коллективах, а также позднего обращение за медицинской помощью больных коронавирусной инфекцией, — заявил он.

Рубан добавил, что сегодня в Киеве фиксируют тяжелые и средней тяжести формы коронавируса из-за позднего обращения за медицинской помощью.

Сегодня почти на 60% загружены реанимации города Киева, показатели загрузки больниц — 30−40%. Поэтому основной совет — при появлении признаков заболевания сразу обращайтесь за медицинской помощью, — сказал он.

Также Киев имеет все перспективы попасть в «оранжевую» зону карантина — решение будет принимать государственна комиссия ТЭБ и ЧС.

Есть все перспективы для попадания города Киева в «оранжевую» зону. Принимаются все необходимые мероприятия по недопущению этого, — уточнил Рубан.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что третья волна пандемии коронавируса не станет неожиданностью для системы здравоохранения Украины.