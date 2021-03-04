Коронавірус в Україні. Фото: vinnitsaok

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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися — за минулу добу виявили 868 випадків, тоді як днем раніше було 655.

За словами глави Держспоживслужби Києва Олега Рубана, це пов’язано з поширенням інфекції в сім’ях та організованих колективах, пише «РБК-Україна».

Сьогодні є приводи для занепокоєння щодо поширення інфекції в сім’ях та організованих колективах, а також пізнього звернення за медичною допомогою хворих на коронавірус, —заявив він.

Рубан додав, що сьогодні в Києві фіксують тяжкі та середньої тяжкості форми коронавірусу через пізнє звернення за медичною допомогою.

Майже на 60% завантажені реанімації міста Києва, показники завантаження лікарень — 30−40%. Тому основна порада — при появі ознак захворювання відразу звертайтеся за медичною допомогою, — сказав він.

Також Київ має всі перспективи потрапити в «помаранчеву» зону карантину — рішення прийматиме державна комісія ТЕБ та НС.

Є всі перспективи для потрапляння міста Києва в «помаранчеву» зону. Вживаються всі необхідні заходи, щоб не допустити цього, — уточнив Рубан.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що третя хвиля пандемії коронавірусу не стане несподіванкою для медичної системи України.