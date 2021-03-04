Доступ к правосудию украинцев из оккупированного Крыма упростили нардепы

https://racurs.ua/n151274-dostup-k-pravosudiu-ukraincev-iz-okkupirovannogo-kryma-uprostili-nardepy.html

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Украинцам из оккупированного Крыма упростили доступ к правосудию. В Раде приняли закон об установлении альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Закон № 3048 в Раде поддержали 299 нардепов. Он предоставляет возможность гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории АР Крым, обратиться в любой суд Херсонской области для рассмотрения гражданского дела по иску или с ходатайством в суд города Киева о передаче дела на рассмотрение в суд в Херсонской области.

Документ меняет ст. 12 закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

После открытия производства по гражданским делам, подсудным местным общим судам в Крыму, до момента рассмотрения дела по существу гражданин может подать ходатайство в определенный местный общий суд Киева, в производстве которого находится дело.