Доступ до правосуддя українцям з окупованого Криму спростили нардепи

https://racurs.ua/ua/n151274-dostup-do-pravosuddya-ukrayincyam-z-okupovanogo-krymu-sprostyly-nardepy.html

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Українцям з окупованого Криму спростили доступ до правосуддя. У Раді ухвалили закон про встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Закон № 3048 у Раді підтримали 299 нардепів. Він надає можливість громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, звернутися до будь-якого суду Херсонської області для розгляду цивільної справи за його позовом або ж із клопотанням до суду міста Києва про передання справи на розгляд до суду у Херсонській області.

Документ змінює ст. 12 закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

Після відкриття провадження в цивільних справах, які підсудні місцевим загальним судам в Криму, до моменту розгляду справи по суті громадянин може подати клопотання до визначеного місцевого загального суду Києва, у провадженні якого знаходиться справа.