Контрабанда. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n151330-kontrabandisty-iz-mid-v-vedomstve-izmenyat-pravila-polzovaniya-diplomaticheskim-transportom.html

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Контрабанда сигарет и золота в Польшу, которая осуществлялась действующими работниками Министерства иностранных дел с помощью дипломатического транспорта и привилегий, удивила министра иностранных дел Дмитрия Кулеба.

Сотрудников посольства Украины в Польше, которых поймали на контрабанде, уже уволили. Об этом Кулеба заявил во время брифинга.

По его словам, после вопиющего инцидента с контрабандой в МИД готовят изменения в правилах пользования дипломатическим транспортом, в частности, прорабатывается возможность пломбирования и трекинга перемещений.

Инцидент с контрабандой в автомобиле посольства Украины является позорным случаем. В бусе везли золото, валюту и сигареты. Весь МИД гудит и обсуждает этот случай. С первого же дня мы начали действовать, оба сотрудника уволены из посольства Украины в Польше. Сейчас идет дисциплинарное расследование. По его результатам готов принимать жесткие решения, — заявил глава МИД.

Напомним, ранее мы сообщали, что следователи Государственного бюро расследований разоблачили группу дипломатов, которые занимались контрабандой золота и сигарет благодаря дипломатическому транспорту и привилегиям при прохождении границы.