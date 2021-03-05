Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Контрабанда. Фото: Корреспондент

Контрабандисты из МИД — в ведомстве изменят правила пользования дипломатическим транспортом

5 мар 2021, 12:02
999

Контрабанда сигарет и золота в Польшу, которая осуществлялась действующими работниками Министерства иностранных дел с помощью дипломатического транспорта и привилегий, удивила министра иностранных дел Дмитрия Кулеба.

Сотрудников посольства Украины в Польше, которых поймали на контрабанде, уже уволили. Об этом Кулеба заявил во время брифинга.

По его словам, после вопиющего инцидента с контрабандой в МИД готовят изменения в правилах пользования дипломатическим транспортом, в частности, прорабатывается возможность пломбирования и трекинга перемещений.


Инцидент с контрабандой в автомобиле посольства Украины является позорным случаем. В бусе везли золото, валюту и сигареты. Весь МИД гудит и обсуждает этот случай. С первого же дня мы начали действовать, оба сотрудника уволены из посольства Украины в Польше. Сейчас идет дисциплинарное расследование. По его результатам готов принимать жесткие решения, — заявил глава МИД.

Напомним, ранее мы сообщали, что следователи Государственного бюро расследований разоблачили группу дипломатов, которые занимались контрабандой золота и сигарет благодаря дипломатическому транспорту и привилегиям при прохождении границы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров