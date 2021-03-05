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Ракурс
Контрабанда. Фото: Корреспондент

Контрабандисти з МЗС — у відомстві змінять правила використання дипломатичного транспорту

5 бер 2021, 12:02
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Контрабанда сигарет та золота до Польщі, що здійснювалася чинними працівниками Міністерства закордонних справ за допомогою дипломатичного транспорту та привілеїв здивувала міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Співробітників посольства України в Польщі, яких спіймали на контрабанді, вже звільнені. Про це Кулеба заявив під час брифінгу.

За його словами, після кричущого інциденту з контрабандою у МЗС готують зміни до правил користування дипломатичним транспортом, зокрема, опрацьовується можливість пломбування та трекінгу переміщень.


Інцидент з контрабандою в автомобілі посольства України є ганебним випадком. В бусі везли золото, валюту і сигарети. Весь МЗС гуде й обговорює цей випадок. З першого ж дня ми почали діяти, обидва співробітники звільнені з посольства України в Польщі. Зараз триває дисциплінарне розслідування. За його результатами готовий приймати жорсткі рішення, — заявив очільник МЗС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що слідчі Державного бюро розслідувань викрили групу дипломатів, які займалися контрабандою золота та цигарок завдяки дипломатичному транспорту та привілеям при проходженні кордону.

Джерело: Ракурс


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