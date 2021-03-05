Контрабанда. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n151330-kontrabandysty-z-mzs-u-vidomstvi-zminyat-pravyla-vykorystannya-dyplomatychnogo-transportu.html

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Контрабанда сигарет та золота до Польщі, що здійснювалася чинними працівниками Міністерства закордонних справ за допомогою дипломатичного транспорту та привілеїв здивувала міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Співробітників посольства України в Польщі, яких спіймали на контрабанді, вже звільнені. Про це Кулеба заявив під час брифінгу.

За його словами, після кричущого інциденту з контрабандою у МЗС готують зміни до правил користування дипломатичним транспортом, зокрема, опрацьовується можливість пломбування та трекінгу переміщень.

Інцидент з контрабандою в автомобілі посольства України є ганебним випадком. В бусі везли золото, валюту і сигарети. Весь МЗС гуде й обговорює цей випадок. З першого ж дня ми почали діяти, обидва співробітники звільнені з посольства України в Польщі. Зараз триває дисциплінарне розслідування. За його результатами готовий приймати жорсткі рішення, — заявив очільник МЗС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що слідчі Державного бюро розслідувань викрили групу дипломатів, які займалися контрабандою золота та цигарок завдяки дипломатичному транспорту та привілеям при проходженні кордону.