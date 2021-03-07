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Ракурс
В Закарпатье ухудшилась ситуация с коронавирусом, фото: «Укринформ»

«Укрзализныця» вводит ограничения для «красного» Закарпатья — детали

7 мар 2021, 11:30
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«Укрзализныця» ограничивает высадку-посадку и продажу билетов в Закарпатскую область, в связи с введением в регионе усиленного карантина из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Приостановка продажи билетов в Закарпатье начнет действовать с 8 марта и будет действовать до отмены на территории области жесткого карантина. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Ограничения на высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами начнут действовать с 9 марта.

В «Укрзализныце» отмечают, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно въехать в Закарпатье или оставить регион.

Кроме того, «Укрзализныця» планирует 8 и 9 марта выполнить пять спецрейсов для безопасного вывоза более 3 тыс. пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон.


Рейсы осуществляются по представлению Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА и по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры, — подчеркивают в госкомпании.

С 00.00 8 марта на Закарпатье вводятся ограничения, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.

Источник: Ракурс


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