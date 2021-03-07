У Закарпатті погіршилася ситуація з коронавірусом, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n151400-ukrzaliznycya-zaprovadjuie-obmejennya-dlya-chervonogo-zakarpattya-detali.html

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«Укрзалізниця» обмежує висадку-посадку та продаж квитків до Закарпаття, у зв’язку із введенням в цьому регіоні посиленого карантину через погіршення епідемічної ситуації.

Призупинення продажу квитків до Закарпаття почне діяти з 8 березня і буде чинним до скасування на території області жорсткого карантину. Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

Обмеження на висадку та посадку пасажирів з уже придбаними квитками діятиме з 9 березня.

В «Укрзалізниці» наголошують, що до 8 березня включно усі пасажири з придбаними квитками зможуть без перешкод в’їхати до Закарпаття або ж залишити регіон залізницею.

Крім того, «Укрзалізниця» планує 8 та 9 березня виконати п’ять спецрейсів для безпечного вивезення понад 3 тис. пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон.

Рейси здійснюються за поданням Івано-Франківської та Чернівецької ОДА та за погодженням із Міністерством охорони здоров’я та Міністерством інфраструктури, — наголошують у держкомпанії.

З 00.00 8 березня на Закарпатті запроваджуються обмеження, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки.