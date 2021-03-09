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Погода в Украине. Фото: 24 канал

Погода на 10 марта — холодно, но без осадков (КАРТА)

9 мар 2021, 17:28
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Погода в Украине в среду, 10 марта, ожидается облачная с прояснениями, в большинстве областей — без существенных осадков.

В Житомирской и Черновицкой областях прогнозируются кратковременные дожди с мокрым снегом. На дорогах гололедица, ветер юго-восточный, северо-восточный, 3−11 м/с, сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Украине на 10 марта. Карта: Гидрометцентр

Погода в Киеве ожидается без осадков в течение суток. Ночью столбики термометров покажут 6−8° мороза, а днем ​​ожидается 0−2° выше нуля.

Погода во Львове будет облачной, осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит 5−7° ниже нуля, днем ​​— 1−3° тепла.

Погода в Харькове 10 марта также ожидается без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 10−12° мороза, а днем ​​будет 0−2° ниже нуля.

Погода в Одессе будет облачной и без осадков. Температура воздуха ночью составит 2−4° мороза, а днем ​​ожидается 1−3° тепла.

Погода в Карпатах ожидается без осадков. Ночью столбики термометров покажут 3−5° мороза, днем ​​будет 4−6° выше нуля.


Геомагнитная обстановка в Украине 10 марта будет спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Источник: Ракурс


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