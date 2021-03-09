Погода на 10 марта — холодно, но без осадков (КАРТА)https://racurs.ua/n151491-pogoda-na-10-marta-holodno-no-bez-osadkov-karta.htmlРакурс
Погода в Украине в среду, 10 марта, ожидается облачная с прояснениями, в большинстве областей — без существенных осадков.
В Житомирской и Черновицкой областях прогнозируются кратковременные дожди с мокрым снегом. На дорогах гололедица, ветер юго-восточный, северо-восточный, 3−11 м/с, сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве ожидается без осадков в течение суток. Ночью столбики термометров покажут 6−8° мороза, а днем ожидается 0−2° выше нуля.
Погода во Львове будет облачной, осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит 5−7° ниже нуля, днем — 1−3° тепла.
Погода в Харькове 10 марта также ожидается без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 10−12° мороза, а днем будет 0−2° ниже нуля.
Погода в Одессе будет облачной и без осадков. Температура воздуха ночью составит 2−4° мороза, а днем ожидается 1−3° тепла.
Погода в Карпатах ожидается без осадков. Ночью столбики термометров покажут 3−5° мороза, днем будет 4−6° выше нуля.
Геомагнитная обстановка в Украине 10 марта будет спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.