Погода в Україні. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n151491-pogoda-na-10-bereznya-holodno-ale-bez-opadiv-karta.html

Ракурс

Погода в Україні в середу, 10 березня, очікується хмарна з проясненнями, в більшості областей — без істотних опадів.

У Житомирській та Чернівецькій областях прогнозують короткочасні дощі з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, північно-східний, 3−11 м/с, повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві очікується без опадів протягом доби. Вночі стовпчики термометрів покажуть 6−8° морозу, а вдень очікується 0−2° вище нуля.

Погода у Львові буде хмарною, опадів не прогнозують. Вночі температура повітря становитиме 5−7° нижче нуля, вдень — 1−3° тепла.

Погода в Харкові 10 березня також очікується без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 10−12° морозу, а вдень буде 0−2° нижче нуля.

Погода в Одесі буде хмарною та без опадів. Температура повітря вночі складе 2−4° морозу, а вдень очікується 1−3° тепла.

Погода в Карпатах очікується без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 3−5° морозу, вдень буде 4−6° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 10 березня буде спокійною, протягом доби очікуються невеликі збурення.