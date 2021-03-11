Обстрелы на Донбассе продолжаются, в ВСУ есть потери

https://racurs.ua/n151552-obstrely-na-donbasse-prodoljautsya-vsu-ponesli-poteri.html

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Потери понесли Вооруженные силы Украины на Донбассе. 10 марта около 21.00 вблизи Старогнатовки в Волновахском районе Донецкой области в результате обстрела противником наших позиций погиб военнослужащий операции Объединенных сил.

Это произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В результате обстрела украинский военный получил тяжелое ранение. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти бойца не удалось — он погиб.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон направила соответствующую ноту в ОБСЕ.

10 марта вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Речь идет об обстрелах в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в пригороде поселков Южный и Троицкое. Оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», недалеко Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов.