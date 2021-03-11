Обстріли на Донбасі тривають, в ЗСУ є втрати, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n151552-obstrily-na-donbasi-tryvaut-u-zsu-ie-vtraty.html

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Втрат зазнали Збройні сили України на Донбасі. 10 березня близько 21.00 поблизу Старогнатівки у Волноваському район Донеччини в результаті обстрілу противником наших позицій загинув військовослужбовець операції Об'єднаних сил.

Це сталося в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». У результаті обстрілу український військовий отримав важке поранення. Йому оперативно надали медичну допомогу, але врятувати бійця не вдалося — він загинув.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін направила відповідну ноту до ОБСЄ.

10 березня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Йдеться пр обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», у передмісті селищ Південне і Троїцьке. Окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.